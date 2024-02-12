رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين في المستشفى الجامعي

كتب:

عمرو رجب
02:54 م | الإثنين 12 فبراير 2024
مرضى الأورام أثناء علاجهم بقسم الأورام بالمستشفى الجامعي

مرضى الأورام أثناء علاجهم بقسم الأورام بالمستشفى الجامعي

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، المستشفى الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية لبعض الأشقاء الفلسطينيين، الذين تم تحويلهم لتلقي العلاج بالمستشفى، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التعديات الصعبة، وتأكيدا على دور مصر بتقديم الدعم للأشقاء.

محافظ بني سويف يتفقد الحالة الصحية للأشقاء من مرضى فلسطين

وتفقد المحافظ الحالة الصحية الأشقاء الفلسطينيين من مرضى الأورام أثناء تلقيهم العلاج، وتبادل الحوار معهم، مستفسرًا عن وضعهم الصحي والاطمئنان على تلقيهم الرعاية والعلاج اللازمين، والشد من أزرهم لتجاوز المحنة التي يعيشها أشقاؤنا من الفلسطينيين في الوقت الراهن.

واستمع من مدير المستشفى للإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، بعد وصولهم للمستشفى، حيث تم تجهيز فرق طبية متخصصة من كوادر المستشفى وتوفير الإمكانيات والمستلزمات الطبية من إجراء اشعة وتحاليل والأدوية والأجهزة المطلوبة للتعامل مع الحالات

كما كلف وكيل وزارة الصحة باستمرار التواصل والتنسيق مع إدارة المستشفى، لمتابعة الحالات الموجودة والاطمئنان على مستجدات الوضح الصحي لهم، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم بالتعاون والتنسيق بين عناصر المنظومة الطبية بالمحافظة، واطلاعه أولاً بأول على مستجدات الوضع الصحي للمرضى، مثمنًا جهود إدارة وطاقم المستشفى في التيسير لتوفير الرعاية والخدمة الطبية للأشقاء الفلسطينيين من مرضى الأورام.

 

اقرأ المزيد:

مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل عددا من مرضى الأورام الفلسطينيين

مدير الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الوطن»: أهالي شمال غزة يعانون مجاعة حقيقية

للمرة الثانية.. قرية مصرية تشارك بـ6 شاحنات لمساعدة أهالي غزة

خبير في العلاقات الدولية: أهالي غزة العزل يتعرضون لظروف قاسية وعقاب جماعي

مفوض «الأونروا» يعرب عن تقديره لدور مصر في تقديم المساعدات إلى أهالي غزة

عضو بـ«التحالف الوطني»: تجهيز قافلة جديدة حمولتها 350 طنا لدعم أهالي غزة
بقلم عمرو رجب