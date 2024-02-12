محافظ بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين في المستشفى الجامعي

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، المستشفى الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية لبعض الأشقاء الفلسطينيين، الذين تم تحويلهم لتلقي العلاج بالمستشفى، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التعديات الصعبة، وتأكيدا على دور مصر بتقديم الدعم للأشقاء.

محافظ بني سويف يتفقد الحالة الصحية للأشقاء من مرضى فلسطين

وتفقد المحافظ الحالة الصحية الأشقاء الفلسطينيين من مرضى الأورام أثناء تلقيهم العلاج، وتبادل الحوار معهم، مستفسرًا عن وضعهم الصحي والاطمئنان على تلقيهم الرعاية والعلاج اللازمين، والشد من أزرهم لتجاوز المحنة التي يعيشها أشقاؤنا من الفلسطينيين في الوقت الراهن.

واستمع من مدير المستشفى للإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، بعد وصولهم للمستشفى، حيث تم تجهيز فرق طبية متخصصة من كوادر المستشفى وتوفير الإمكانيات والمستلزمات الطبية من إجراء اشعة وتحاليل والأدوية والأجهزة المطلوبة للتعامل مع الحالات

كما كلف وكيل وزارة الصحة باستمرار التواصل والتنسيق مع إدارة المستشفى، لمتابعة الحالات الموجودة والاطمئنان على مستجدات الوضح الصحي لهم، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم بالتعاون والتنسيق بين عناصر المنظومة الطبية بالمحافظة، واطلاعه أولاً بأول على مستجدات الوضع الصحي للمرضى، مثمنًا جهود إدارة وطاقم المستشفى في التيسير لتوفير الرعاية والخدمة الطبية للأشقاء الفلسطينيين من مرضى الأورام.