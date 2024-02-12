«التنمية المحلية»: التعامل بحزم ضد مخالفات البناء والتعدي على الأرضي الزراعية

تواصل الحكومة تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمختلف المحافظات، وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهمية التصدي بكل حزم لتلك الممارسات السلبية والإسراع في إزالة المباني التي قامت على الأراضي الزراعية خلال هذه الفترة، والتعامل مع الأراضي المستردة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي، لافتًا إلى الاستمرار في إزالة أي مخالفة بناء على الأراضي الزراعية أو مخالفات مباني التي جرى حصرها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

استرداد أملاك الدولة

وشدد الوزير خلال جولة في محافظة القليوبية على استمرار متابعة ملف استرداد أراضي وأملاك الدولة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، وتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء دون ترخيص أو تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وأوضح ضرورة التصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، و تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد.