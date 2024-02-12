الخريطة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان 2024.. البطولات النسائية تتصدر

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم وجبة درامية متنوعة لجمهور الدراما في مصر والوطن العربي خلال موسم رمضان 2024، إذ كشفت عن مشاركة عدد كبير من المسلسلات التي يتصدى لبطولتها أبرز نجوم الدراما وبتوقيع أهم الكتاب والمخرجين.

وتتضمن قائمة المسلسلات 9 مسلسلات بواقع 15 حلقة لكل مسلسل، وتتنوع بين الدراما الاجتماعية والفنتازيا والكوميديا بالإضافة إلى الأكشن والتشويق.

ويشهد موسم الدراما الرمضانية 2024 عودة الفنان يحيى الفخراني بعد عامين من الغياب، كما تحظى البطولات النسائية بمساحة جيدة على الساحة الدرامية ما بين غادة عبد الرازق، ريهام حجاج، روجينا ونيللي كريم، بينما تظل الرواية جزءا أصيلا من الموسم الرمضاني بعملين هذا العام «إمبراطورية ميم» للكاتب إحسان عبد القدوس، و«عتبات البهجة» للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

الحشاشين (30 حلقة)

تأليف عبد الرحيم كمال

إخراج بيتر ميمي

بطولة: كريم عبد العزيز - فتحي عبد الوهاب - أحمد عيد - ميرنا نور الدين

يعود الكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي بالمشاهدين إلى القرن الحادي عشر الميلادي، وتحديدا إلى بلاد فارس، لإلقاء الضوء من خلال المسلسل التاريخي على «حسن الصباح» وفريق «الفدائيين» الذي أصبح بعد ذلك النواة للتنظيمات الإرهابية السرية وعرفت بعد ذلك باسم «الحشاشين».

ويتناول المسلسل قصة حسن الصباح وكواليس تشكيل الفرقة التي ضمت أكثر الرجال المخلصين للعقيدة الإسماعيلية ممن لا يهابون الموت، من أجل إلقاء الرعب في قلوب والحكام والأمراء المعاديين لهم من أجل تحقيق أهدافهم، حتى القتل لن يثنيهم عن مطامعهم وبالفعل تمكنوا خلال تلك الفترة من اغتيال عدد كبير من الشخصيات الهامة والبارزة في ذلك الوقت.

الكبير أوي 8 (30 حلقة)

تأليف: مصطفى صقر ومحمد عزالدين

إخراج: أحمد الجندي

بطولة أحمد مكي - محمد سلام- رحمة أحمد - بيومي فؤاد - هشام إسماعيل

يواصل الفنان أحمد مكي وفريق «الكبير أوي» تقديم جزء جديد من المسلسل الذي ارتبط به الجمهور خلال موسم الدراما الرمضانية على مدار 14 عاما، منذ تقديم الجزء الأول من المسلسل في رمضان 2010، وقدموا خلال تلك الفترة 7 أجزاء ناجحة.

ويشهد الموسم الجديد من المسلسل مغامرات جديدة تجمع «الكبير»، «جوني»، بالإضافة إلى «حزلقوم» بجانب الشخصيات الجديدة التي جرى إضافتها خلال المواسم الماضية «مربوحة»، «العترة» و«نفادي».

وخلال الموسم الثاني يقدم المؤلفين والمخرج أحمد الجندي مجموعة كبيرة من الأفكار التي تخلق حالة مميزة من الكوميديا بمشاركة مجموعة مميزة من ضيوف الشرف من بينهم أمينة خليل، محمد ثروت، صفاء الطوخي ومحمود الليثي.

بيت الرفاعي (30 حلقة)

تأليف بيتر ميمي

إخراج أحمد نادر جلال

بطولة أمير كرارة - أحمد رزق - سيد رجب- محمد لطفي - إيناس كامل

في إطار تشويقي تدور أحداث المسلسل حول المعلم «محمود الرفاعي» الرجل الثري المعروف بحب الخير مع جميع أهالي منطقة نزلة السمان، ولكنها مجرد صورة أمام الناس لتكون الصورة الحقيقة أكثر قتامة، إذ يتورط المعلم في تجارة الأثار داخل المنطقة، وفي المنزل نفسه يعيش «ياسين الرفاعي» وعائلته، والذي تدور حوله الأحداث هل هو على علم بنشاط عمه أم سيكون الأمر بمثابة صدمة بالنسبة له.

إمبراطورية ميم (30 حلقة)

سيناريو وحوار: محمد سليمان عبد المالك

إخراج: محمد سلامة

بطولة: خالد النبوي - حلا شيحة - نور النبوي - نشوى مصطفى - محمود حافظ

ينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الاجتماعية، مأخوذ عن قصة قصيرة بنفس الاسم للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ولكن تولى الكاتب محمد سليمان عبد المالك تقديم معالجة عصرية للقصة، بما يتناسب مع مشكلات المجتمع المصري في الوقت الحالي.

وتدور أحداث المسلسل حول «مختار أبو المجد» أب لـ6 أبناء في مراحل عمرية مختلفة جميعهم أسمائهم تبدأ بحرف الـ «ميم»، وتولى «مختار» مسئولية تربيتهم أبناءه بمفرده بعد وفاة زوجته بمساعدة شقيقته، ولكن تنقلب حياته رأسا على عقب عندما يتعرف على حب حياته ويجد نفسه في حيرة كبيرة ما مشاعره تجاه السيدة التي يحبها وما بين مسئولية تربية أبناءه، خاصة عندما يبدأوا التمرد ضده.

المعلم (30 حلقة)

تأليف: محمد الشواف وعمرو الدرديري

إخراج: مرقس عادل

بطولة: مصطفى شعبان - سهر الصايغ - منذر رياحنة - أحمد بدير- هاجر أحمد

«كن حريصا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم».. مهمة صعبة يواجهها مصطفى شعبان داخل سوق السوق، إذ يسعى إلى الصعود داخل هذا العالم برغم من كونه تاجرا صغيرا ليصبح من أهم «معلميه» من أجل الانتقام لوالده، وخلال رحلة الصعود المليئة بالصرعات من أجل القضاء عليه وعلى تجارته، يظل محركه الأساسي البحث عن من تسبب في انهيار تجارة والده وسجنة وسرقة أمواله، وتتسع دائرة الشك أمامه وتتسع معها دائرة الانقام ومع مرور الوقت تصبح الضربة التي يخطط لها الابن أشد قسوة، فهل ينجح في الوصول إلى هدفه في النهاية؟

صيد العقارب (30 حلقة)

تأليف: باهر دويدار

إخراج: أحمد حسن

بطولة: غادة عبد الرازق - رياض الخولي - سيمون- محمد علاء - أحمد ماهر

تدور أحداث المسلسل حول «عايدة» ابنة حسن ضرغام التي تسعى للانتقام من قاتل شقيقها وهو «سامح»، الأخ غير الشقيق لزوجها ياسين الغول، وتتعقد الأمور عندما تقوم العائلة بتهريب «سامح» الابن المدلل بعد واقعة القتل، ما يولد داخل «عايدة» مشاعر الغضب الممزوجة بالرغبة في الانقام من قاتل شقيقها حتى لو سيتسبب ذلك في حرب ما بين عائلتي ضرغام والغول، على الرغم من القرب وصلة النسب التي كانت بينهما، ويظهر الجانب القاسي غير الرحيم في شخصية «عايدة» أمام رفض عائلتها الصعيدية أن تقوم هي بالانتقام لشقيقها، وفي تلك اللحظة لا تجد أمامها سوى «العقارب» الذي تخصصت في دراستهم عن قرب واستخدام سمومهم.

صدفة (30 حلقة)

تأليف: أيمن سلامة

إخراج: سامح عبد العزيز

بطولة: ريهام حجاج - خالد الصاوي - عصام السقا - سلوى خطاب- رشدي الشامي

«من هي صدفة.. وهل هي بالفعل صدفة ؟» كان هذا هو السؤال الذى ألح على مصفف الشعر الشهير «فؤاد مهران» صاحب صالونات التجميل الشهيرة، عندما صادف فتاة تدعى «صدفة» خلال وجوده في النادي الرياضي، وتفصح له عن معلومات وخبايا لا يعملها، منها أن ابنته على علاقة برجل آخر غير زوجها لتنقلب حياة «فؤاد» ويشتعل الشك بداخله وهو يبحث عن «صدفة» ولماذا اختارات أن تكشف له تلك الحقائق وماذا تعلم عن حياته وعن حياة المقربين منه أكثر من ذلك.

محارب (30 حلقة)

تأليف: محمد سيد بشير

إخراج: شيرين عادل

بطولة: حسن الرداد - أحمد زاهر - ماجد المصري- ناهد السباعي - نرمين الفقي

في لحظة واحدة انقلبت حياة «عزيز» من طالب متوفقا يحب السيارات ويحلم أن يكون مهندسا، عندما توفى والده الصعيدي فجأة فوجد نفسه مسئولا عن إعالة والدته وأسرته بعد رحيل والده لتتبخر كل أحلامه، قبل أن تكشف له والدته السر الذي أخفاه والده عن الجميع وهوأن والده له ورث كبير في الصعيد ولكن في الوقت نفسه يرث مع الأموال أيضا ثأرا، وهو الإرث الذي ينتقل مع وفاة الأب إلى «عزيز» مباشرة، فهل ينجح في الحصول على إرثه وحماية عائلته في نفس الوقت من المصير الدموي الذي ينتظرهم.

حق عرب (30 حلقة)

تأليف: محمود حمدان

إخراج: إسماعيل فاروق

بطولة/ أحمد العوضي - دينا فؤاد - وفاء عامر- رياض الخولي - وليد فواز

في إطار تشويقي شعبي، يقدم الفنان أحمد العوضي دور مختلف، من خلال ظهوره في منطقة الجمالية، ويقدم شخصية جديدة تتشابك علاقته مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، وتبدأ الأحداث في تشابك العلاقة بين «العوضي» و« رياض الخولي»، وتقدم الفنانة دينا فؤاد دور نشالة تظهر خلال الأحداث وتربطها علاقة بالعوضي.

جودر (15 حلقة)

تأليف: أنور عبد المغيث

إخراج: إسلام خيري

بطولة: ياسر جلال - نور - ياسمين رئيس - عبد العزيز مخيون - أحمد فتحي

ينتمي المسلسل لدراما الفانتازيا ويعتبر من أضخم الإنتاجات في موسم الدراما الرمضانية 2024، كان يحمل المسلسل في البداية اسم «ألف ليلة وليلة» قبل تغيره إلى «جودر»، ويقدم المسلسل قصة «جودر» المشوقة والتي تعتبر من ضمن حكايات «ألف ليلة وليلة» الشهيرة، وهي الحكاية التي ترويها «شهرزاد» لـ «شهريار».

وتدور أحداثها حول «جودر» الذي تعقدت حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث يعتبر المفتاح الوحيد أمام الرجل الشرير «شمعون» للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، ولكن يقف البطل في موقف صعب ما بين التصدي لـ «شمعون» أو أن الشر هو الذي سينتصر في النهاية.

فراولة (15 حلقة)

تأليف: محمد سليمان عبد المالك

إخراج: محمد علي

بطولة: نيللي كريم - شيماء سيف - صدقي صخر - أحمد فهيم - علا رشدي

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول «فراولة» ابنة حارس عقار في الزمالك وتجيد قراءة الفنجان، ولكن تأخذ حياتها منعطفا كبيرا عندما تلتحق بالعمل كمندوبة مبيعات في إحدى الشركات العالمية المتخصصة في بيع الإكسسورات الجالبة للطاقة الإيجابية، وتستطيع «فراولة» الاستحواذ على الشركة وتصبح مالكتها خلال فترة قصيرة، وتصبح من أشهر خبراء الطاقة ولديها ملايين المتابعين.

عتبات البهجة (15 حلقة)

قصة: إبراهيم عبد المجيد

تأليف: مدحت العدل

إخراج: مجدي أبو عميرة

بطولة: يحيى الفخراني - جومانا مراد - صلاح عبدالله - سما إبراهيم - صفاء الطوخي

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول «بهجت الأنصاري» رجل سبعيني يعيش حياة هادئة برفقة نجله وأحفاده ومنشغلا بمشاكلهم بعد وفاة زوجته من منذ 20 عاما، وتنقلب حياة العائلة رأسا على عقب عندما يقرر نجله وزوجته السفر إلى الخارج من أوروبا بعد الحصول على فرصة عمل هناك، ولكن عندما يتوفى الابن وزوجته في حادث يجد «بهجت» نفسه المسئول الوحيد عن حفيديه «حلا» و«عمر»، وخلال تلك الفترة يقابل «لبنى» حبه الأول، وما بين الأزمات العديدة التي يتعرض لها الرجل السبعيني يواصل البحث عن السعادة والبهجة في الحياة ولكنه لم يستطيع الوصول سوى لـ «عتبات البهجة» فقط.

بدون سابق إنذار (15 حلقة)

تأليف: ألمى كفارنة

إخراج: هاني خليفة

بطولة: آسر ياسين - عائشة بن أحمد - أحمد خالد صالح - أحمد علي ماهر - نهال عنبر

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول الزوجان «عمر» و«ليلى» اللذان ينتظران مولودهما الأول، ولسبب ما تضطر «ليلى» أن تنجب طفلها في مستشفى حكومية، وتسير الحياة هادئة حتى عيد ميلاد نجلهما «عمر» السادس، عندما تكتشف الأم وجود بقع غريبة على جسد الطفل وبإجراء الفحوصات يكتشف الزوجان المفاجأة التي سوف تزلزل عالمهما عندما تؤكد الفحوصات أن الطفل مصاب بالسرطان ويحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، وعندما يقوم «عمر» بفحوصات حتى يستطيع التبرع لنجله تكون العائلة على موعد مع صدمة جديدة عندما يكتشف أن أنسجة الأب لا تتطابق مع الابن، لتتعقد الأمور ما بين «عمر» و«ليلى» وتصبح حياتهم على وشك الانهيار وسط أزمة مرض الابن.

مليحة (15 حلقة)

تأليف: رشا عزت الحزار

إخراج: عمرو عرفة

بطولة: دياب - ميرفت أمين - سيرين خاس - أمير المصري

تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة التي كانت تعيش في ليبيا، بعد أن تركت فلسطين فور أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على ضابط شاب على الحدود المصرية الليبية، وتبدأ المغامرة في محاولة منهم للرجوع إلى قطاع غزة، ولكن الثنائي يواجه مشكلات كثيرة، خاصة أنها تظل متمسكة برجوعها إلى قطاع غزة.

لحظة غضب (15 حلقة)

تأليف: مهاب طارق

إخراج: عبد العزيز النجار

بطولة: صبا مبارك - محمد شاهين - علي قاسم

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي درامي، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر حالة المشكلات التي تحدث بين الطرفين، ويزداد هذا الأمر في ظل نشوب علاقة حب في إطار من الرومانسية، ويأتي ذلك بين الشخصيتين الأساسيتين في المسلسل خاصة أن العلاقة تظل في تصاعد وانخفاض طوال الـ15 حلقة.

سر إلهي (15 حلقة)

تأليف: أمين جمال

إخرا:ج رؤوف عبد العزيز

بطولة: روجينا - أحمد مجدي- نهى عابدين - مي سليم - ميمي جمال

تشارك الفنانة روجينا بعمل اجتماعي تشويقي، بدور فتاة تتعرض لأذى كبير من أشقائها وصديقتها، فتقرر الذهاب إلى القاهرة، وتعمل بدار مسنين، حتي تتورط بجريمة قتل، وتتحول حياتها بعد أن كانت مستقرة وتبدأ في الانتقام لكل من ظلمها، وتحاول من جديد أن تحصل على حقها.

بابا جه (15 حلقة)

تأليف: وائل حمدي ومحمد إسماعيل

إخراج: خالد مرعي

بطولة: أكرم حسني - نسرين أمين - سما إبراهيم - فريال يوسف

في إطار كوميدي تشويقي، يقدم الفنان أكرم حسني شخصية هشام، وهو رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديرا تنفيذيا في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأسا على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة «كوفيد» القاصمة حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟

مسار إجباري (15 حلقة)

معالجة درامية باهر دويدار

سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي

إخراج نادين خان

بطولة أحمد داش - عصام عمر - صابرين - بسمة - رشدي الشامي

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول الشابين حسن وحسين، حيث أنهما في مقتبل العمر عكس بعض تماماً في كل شيء، ويكتشفون أنهم أخوة بعد أن صرح لهم والدهم بالسر الذي ظل دائما يحاول التستر عليه، يأتي ذلك على الرغم من أن كلا منهما مختلف عن الآخر.