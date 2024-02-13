«الزراعة» تحذّر من ظاهرة خطيرة للقمح في أمشير

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية اتباع التعليمات الصادرة عن المعاهد البحثية لمحصول القمح، باعتبارها مرحلة حساسة في عمر النبات، تشهد طردا للسنابل في ظل ظروف مناخية مضطربة تشهدها البلاد خلال شهر أمشير، حيث تهدد الرياح الشديدة بحدوث ظاهرة الرقاد، ما يتسبب في خسائر فادحة للمزارعين.

رقاد القمح

وطالب الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، بالحرص الشديد في اختيار توقيت ري القمح وتفادي نشاط الرياح التي تتسبب في رقاد النبات على الأرض ما يتسبب في تلف المحصول، إضافة إلى مكافحة حشرات المّن بمواد اسيتامبريد مع لمبادا بنسبة 5% ويكون الرش في المساء.

وأضاف أنّه حال اكتشاف الصدأ الأصفر على النبات يتم الرش بمبيدات بها مواد فعالة «بروبيكونازول أو كريسوكزيم ميثيل»، ويكون الرش بمحلول رش كبير الحجم فوق مستوى النباتات مع تكرار الرشة بعد 7 أيام.

الشبورة الكثيفة

وتابع أنّه في أعقاب المنخفضات الجوية الشتوية القوية تبدأ الشبورة الكثيفة في التكوين صباحا، ما يعني رطوبة حرة وندى غزير وانخفاض معدلات الامتصاص، ما يتطلب إضافة حامض فسفوريك مع الري (4-5 لتر للتنقيط، 8-9 لتر للغمر) مع سحب مبيد للأعفان يحتوى على أي من المواد الفعالة «أزوكسي استروبين أو فلوتولانيل أو بينزيميدازول».