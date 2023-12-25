«الزراعة»: وضع خطة لمكافحة الآفات الزراعية خلال الموسم الشتوي

قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إنه جرى إعداد خطة لمكافحة الآفات الزراعية خلال الموسم الشتوي، بدأت بالتوجيه بمكافحة الحشائش التي يتوجب التعامل معها خلال الخمسة عشر يومًا الأولى، عن طريق النقاوة اليدوية أو التطبيق الواعي لبرنامج المكافحة الكيميائية.

أهم الآفات التي تصيب القمح

وأكد «رزق» في بيان، ضرورة التعامل بالكيفية والسرعة المطلوبة مع ظهور حشرة المن، التي تعد أهم الآفات التي تصيب القمح وتتحول لندوة عسلية، ثم تتطور لتصبح ما يعرف بالعفن الهبابي، وتتسبب في خسائر كبيرة للقمح في نهاية الموسم.

وأشار إلى أنّ وزارة الزراعة، تمكنت من تحجيم أضرار الصدأ الأصفر والأسود، التي تعد أخطر آفة تصيب القمح، وذلك بتحديد الأصناف التي يمكن أنّ تصاب، والمناطق التي اكتُشف الإصابة بها ومنع زراعتها، مثل سدس 12، إذ مُنع زراعته تمامًا في محافظات الوجه البحري.

وتابع أنه خلال الموسم، تظهر بعض الآفات الأخرى على استحياء ولا تشكل خطورة على القمح مثل البياض الدقيقي وذبول القمح وأعفان الجذور، وتظهر في مناطق محدودة متفرقة ولا تشكل خطورة كبيرة بالمقارنة بالأصداء التي تنتقل عن طريق الهواء في حال ظهورها.

الخطوط العريضة لخطة التعامل مع الآفات

ولفت إلى وضع الخطوط العريضة لخطة التعامل مع الآفات المتوقع ظهورها، عن طريق مديري الإدارات في المحافظات، ووضع السياسات لتحقيق الهدف، كذلك التوعية من خلال الإرشاد الزراعي عن طريق جدول زمني بموعد ظهور كل آفة.