توفير تقاوي القمح بنصف الثمن لمزارعي المنوفية ضمن «مبادرة ازرع»

نظمت الهيئة الإنجلية القبطية بالتعاون مع التحالف الوطني، ندوة توعوية وتثقيفية للمزارعين ضمن مبادرة «ازرع» في قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بحضور نرمين كمال مسئول التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الإنجيلية، وفادي صفوت منسق حملة ازرع بالمحافظة، والمهندس محمد الجرف مدير إدارة الباجور الزراعية .

توزيع تقاوي للمزارعين بنصف الثمن

وقال طارق غنيم مسؤول مبادرة ازرع في الباجور، إنه جرى توفير تقاوي لمحصول القمح على مستوى الجمهورية بنصف الثمن، وذلك لمساعدة صغار الفلاحين، مشيرًا إلى أنه جاري توفير التقاوي لمحصول الذرة خلال الأشهر المقبلة، وذلك لمساعدة وسد احتياجات المزارعين.

توجيه المزارعين بزيادة الإنتاج

وقال المهندس مصطفى محمد مدير الإرشاد الزراعي في الباجور، إنّ الدولة المصرية تتبع أحدث الوسائل في توجيه المزارعين طوال العام، لزراعة المحاصيل التي تحقق الأمن الغذائي وعلى رأسها القمح، موجهًا عدة نصائح عن كيفية زيادة الإنتاج بما يتناسب مع التربة والبيئة المحيطة بها.