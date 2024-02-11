أمطار رعدية وتغير حالة الطقس وانخفاض الحرارة في هذا الموعد.. «الأرصاد» تحذر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود تغير كبير في حالة الطقس، ووجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء المقبل، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ احتياطاتهم في الفترات المقبلة.

ومن المتوقع انخفاض الحرارة بشكل تدريجي على كافة الأنحاء اعتبارًا من مساء الثلاثاء ليسود طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا.

تغير حالة الطقس

ويشهد يوم الثلاثاء سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتكون حالة البحر المتوسط والأحمر معتدل إلى مضطرب.

متوسط درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 إلى 25 والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 إلى 24 والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 19 إلى 26 والصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 22 إلى 29 والصغرى 14 درجة.