ضبط 75 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة كفر الشيخ

شنّت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات والمطاعم والثلاجات، بدائرة المحافظة، وذلك بالتعاون مع مديريتي التموين والتجارة الداخلية والصحة وجهاز حماية المستهلك.

ضبط 75 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

وأسفرت الحملة عن ضبط 75 كيلو جرام لحوم بقرية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير محضر بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك بواسطة اللجنة المُشكلة من الأجهزة المعنية، التي ضمت كل من الدكتور الششتاوي محمد الششتاوي، رئيس قسم التفتيش بالمديرية، والدكتور محروس حمد، طبيب التفتيش بالمديرية، وسامح البنا، بالرقابة التموينية، وعرفات نوفل، بالرقابة التموينية، وعرفات أبو عيشة، مفتش أول الأغذية، وسعد أبو إسماعيل، بجهاز حماية المستهلك، وأحمد سيف، بجهاز حماية المستهلك.

استمرار الحملات على الأسواق

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات على الأسواق، للرقابة على المذبوحات والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.