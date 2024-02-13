رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 75 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
12:05 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ

مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ

شنّت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات والمطاعم والثلاجات، بدائرة المحافظة، وذلك بالتعاون مع مديريتي التموين والتجارة الداخلية والصحة وجهاز حماية المستهلك.

ضبط 75 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

وأسفرت الحملة عن ضبط 75 كيلو جرام لحوم بقرية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير محضر بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك بواسطة اللجنة المُشكلة من الأجهزة المعنية، التي ضمت كل من الدكتور الششتاوي محمد الششتاوي، رئيس قسم التفتيش بالمديرية، والدكتور محروس حمد، طبيب التفتيش بالمديرية، وسامح البنا، بالرقابة التموينية، وعرفات نوفل، بالرقابة التموينية، وعرفات أبو عيشة، مفتش أول الأغذية، وسعد أبو إسماعيل، بجهاز حماية المستهلك، وأحمد سيف، بجهاز حماية المستهلك.

استمرار الحملات على الأسواق

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات على الأسواق، للرقابة على المذبوحات والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

اقرأ المزيد:

«أوقاف كفر الشيخ» تحتفل بحلول شهر شعبان بختمة من القرآن الكريم

محافظ كفر الشيخ يوجّه بتكثيف زراعة الأشجار للحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ

«صحة كفر الشيخ» تعلن عن حاجتها لكوادر طبية في مكافحة العدوى.. اعرف الشروط

انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة كفر الشيخ.. حضور 878 ألف طالب
بقلم مصطفى عنز