«السياحة» تطالب العاملين بالفنادق باجتياز دورات في أخلاقيات العمل السياحي

قال هيثم نصار، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ورئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه في إطار التعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية، وجّهت الوزارة العاملين في الفنادق بالحصول على دورات تدريبية في السلوك وآداب وأخلاقيات العمل السياحي، والتى ستقام تحت مسمى «تدريب الوعي الثقافي».

وأضاف نصار، خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على فنادق الجمهورية، أنّ وزارة السياحة والآثار طالبت بحضور 2 من العاملين بكل فندق على الأقل لتلقي تدريب الوعي الثقافي تمهيدا لتكليفهم بتدريب العاملين بالفندق على ذات التدريب.

وأشار عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ العاملين المقرر ترشيحهم من الفندق لتلقي تدريب الوعي الثقافي، يجب أن يكونوا ممن حضروا الدورات السابقة في هذا الشأن، على أن يكون أحدهم من قسم الموارد البشرية المكلفين بتدريب العاملين على الدورات.

وطالب محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، في الخطاب الذي تم إرساله إلى غرفة المنشآت الفندقية، بإعادة النظر في محتوى المادة العلمية التي يتم الاعتماد عليها في دورات السلوك وآداب وأخلاقيات العمل السياحي، بما يسهم في رفع ثقافة العاملين فيما يخص كيفية التعامل مع النزلاء.