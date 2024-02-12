أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في أسيوط.. تخفيضات تصل إلى 30%

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ويرغب البعض في معرفة أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة أسيوط، إذ يتوافر بها السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق المحلية، وذلك طبقًا للبيان الصادر عن مديرية التموين بالمحافظة والغرفة التجارية.

تخفيضات تصل لـ30%

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة أسيوط، التي ستفتتح خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد المحافظة استعدادات مكثفة لتجهيز أماكن المعرض.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة أسيوط

- معرض الغرفة التجارية بحي شرق.

- معرض أهلًا رمضان بمركز ومدينة الفتح.

- معرض أهلًا رمضان في ميدان المجذوب بحي غرب أسيوط.

- معرض أهلًا رمضان مركز ومدينة أبنوب.

- معرض مركز ومدينة أبو تيج داخل ديوان المدينة.

- معرض أهلًا رمضان بمركز ومدينة ساحل سليم.

- معرض أهلًا رمضان بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط.

- معرض مجلس مركز ومدينة القوصية.

- معرض قرية دير الجنادلة بمركز الغنايم أمام مكتب البريد.

- معرض مجلس مدينة صدفا.

- معرض أهلًا رمضان بمجلس مدينة البداري.

- معرض أهلًا رمضان بجوار المجلس الشعبي المحلي أمام ديوان عام المحافظة.