حددت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة بورسعيد، وذلك تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة بورسعيد

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، إنه تم تحديد مكان معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة بورسعيد في البازار الجديد بحي العرب وسيتم إقامة المعرض في منتصف فبراير الجاري، على أعلى مستوى، ويشمل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغيرها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، بالتنسيق مع محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد.

وصرح رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، لـ«الوطن»، بإن معرض أهلا رمضان في بورسعيد 2024 يقام على مساحة 2000 متر مربع، بالتعاون مع محافظة بورسعيد.

لجان لمراقبة معرض أهلا رمضان في بورسعيد

وأشار إلى وجود لجان تابعة للغرفة التجارية داخل المعرض تراقب الأسعار لضمان وجود تخفيضات على السلع الغذائية وغيرها بجودة عالية وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.