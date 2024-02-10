أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة القليوبية.. تنطلق خلال أيام

استعدت أجهزة المحافظة والتموين والغرفة التجارية، لبدء العمل في أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في القليوبية، التي تنطلق خلال أيام تباعًا، اعتبارًا من منتصف فبراير الجاري، وتستمر حتي نهاية رمضان وعيد الفطر، لتوفير السلع ضمن توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف والحماية الاجتماعية للمواطنين.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في القليوبية

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن»، أنّ أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في القليوبية ستكون في مدينتي بنها وشبرا، موضحًا أنها ستكون في شارع فريد ندا ببنها وميدان المؤسسة بشبرا، إضافة إلى منافذ تغطي مدن المحافظة في طوخ والخانكة والقناطر وقليوب تقام في 15 فبراير الجاري، بجانب السماح للجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، بإطلاق نسخة من المعارض لتقديم السلع بأسعار مخفضة، للاستفادة بأكبر كم من التخفيضات والسلع المتاحة للمواطنين في القرى والمدن.

أسعار السلع في معارض أهلًا رمضان

وأشار عيد عبد الله وكيل وزارة التموين ، إلى توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية في معارض أهلًا رمضان 2024 في القليوبية، بتخفيضات تصل إلى 30% كالتالي:

السكر 27 جنيهًا للكيلو

- الأرز 30 جنيهًا للكيلو

- الزيت 67 جنيهًا للكيلو

- الدقيق 23 جنيهًا للكيلو

وأوضح الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية، أنّ الغرفة أعدت خطة لأماكن معارض أهلًا رمضان، لتغطي المحافظة، بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.