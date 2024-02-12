صدمة مدوية للأهلي من بيراميدز بسبب صفقات الصيف | عاجل

فجر مصدر داخل نادي بيراميدز، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تحرك إدارة النادي السماوي، عن طريق مدير النادي ممدوح عيد، لتجديد عقود ثلاثي الفريق أحمد سامي ومحمد حمدي وأسامة جلال، لمدة 3 سنوات.

بيراميدز يجدد عقد سامي وحمدي وأسامة جلال

وقال المصدر، إن إدارة نادي بيراميدز في إطار رغبتها للحفاظ على القوام الرئيسي، أنهت إجراءات تجديد عقد الثنائي محمد حمدي وأسامة جلال، خاصة في ظل محاولات الأهلي للتعاقد معهما، خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء عقدهما بنهاية الموسم الجاري.

وأكد أن «حمدي وجلال» كانا ضمن أهداف الأهلي للتعاقد معهما، خلال الفترة المقبلة، ليكون الأول بديلا للتونسي علي معلول، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ولم يجر التعاقد مع بديل له حتى الآن، فيما سيكون أسامة جلال ورقة جديدة بخط الدفاع، في ظل غموض موقف محمود متولي.

وأوضح المصدر أن إدارة بيراميدز ترى أن أحمد سامي أصبح من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، داخل الفريق، وانضم مؤخرًا لقائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، وكان لابد من تجديد عقده الذي ينقضي بنهاية الموسم الجاري.