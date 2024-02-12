هيئة الدواء تبحث دعم التعاون المشترك مع منظمة الصحة العالمية

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، و الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير الفني وتنمية القدرات، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي المنظمة.

ورش عمل وتبادل الخبرات

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك مناقشة إمكانيات بناء القدرات من خلال ورش عمل وتدريبات مختلفة.

واستهل رئيس الهيئة اللقاء بالترحيب بممثل منظمة العالمية بمصر، وتمنى له التوفيق في منصبه الجديد الذي تولاه مؤخرًا، فيما أشاد «عابد» بالقدرات التنظيمية والتصنيعية بمصر، مؤكدًا أنها من أكثر الدول التي لديها إمكانات التقدم في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية في المنطقة.

يأتي ذلك في ضوء دور هيئة الدواء المصرية الرائد في مجال جودة وسلامة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وحرصها على مواكبة التطورات العالمية.