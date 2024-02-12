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الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة استمرار «الأونروا»: تقدم المساعدة لملايين الفلسطينيين

كتب:

محمد عزالدين
04:55 م | الإثنين 12 فبراير 2024
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ مئات الآلاف من الأشخاص دُفعوا إلى رفح الفلسطينية، موضحًا: «كان لدينا مناقشات عدة مع رئيس أونروا وتوافقنا حيال الأهمية القصوى لاستمرار عمل أونروا في حماية المدنيين».

الأونروا تهدف لحماية المدنيين

وأضاف «بوريل»، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ حماية المدنيين هو هدف أونروا ، حيث جرى تدشينها لدعم اللاجئين الفلسطينيين، ومازالت تقدم المساعدة لملايين الفلسطينيين ونؤكد على ضرورة استمرارها في حماية المدنيين بغزة، ليس ذلك فقط، ولكن في عدة دول أخرى مثل لبنان وسوريا والأردن وفي الضفة الغربية نفسها.

وتابع: «حاليا يوجد مليون شخص يعتمدون على دعم أونروا بشكل جاد في غزة، وهناك 700 مدرسة تابعة لأونروا يوجد بها ملايين الأطفال والشباب الصغار، وحوالي 140 منشأة صحية توفر مساعدات صحية لـ7 ملايين شخص سنويا».

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