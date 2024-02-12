سيدة تنظم رحلات لاستكشاف الصحراء بعد سن المعاش.. القصة بدأت بحلم

صرحت «دالية بصيلة» وهي أول سيدة تنظم رحلات لاستكشاف الصحراء بعد سن المعاش، أن والدتها كان لها الفضل في زرع حب اكتشاف الصحراء بداخلها، حيث كانت تحب السفر والترحال، فكانت ترتب رحلات لها ولإخواتها للأهرامات وما إلى ذلك، ما خلق ارتباطا روحيا بين «بصيلة» وبين الصحراء.

وقالت «بصيلة» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «dmc»، إنها عشقت الخيام وأداوت معسكر السفاري منذ صغرها، مشيرة إلى أن القصة بدأت معها عندما أخبرتها صديقة لها، بأنها رأت بالمنام أنها في خيمة بدوية وتستمع للموسيقى وتستمتع بالصحراء، فأحبت «بصيلة» أن تفاجئ صديقتها برحلة للصحراء.

وأضافت أنها بدأت تبحث عن أماكن صحراوية عن طريق الإنترنت، وأدركت للمرة الأولى في حياتها، أن هناك ما يسمى بالصحراء البيضاء والصحراء السمراء، ثم ذهبت في أول رحلة صحراوية من خلال تواصلها مع أحد صانعي المحتوى على الإنترنت، الذي ينظم رحلات سفاري للصحراء.

وأوضحت «بصيلة» أن منذ هذه الرحلة، أصبح أبناؤها يعشقون الصحراء، وكانوا يبكون بسبب انتهاء الرحلة، مشيرة أن تلك الرحلة الأولى كانت منذ ما يقارب 14 عاما، ومن حينها واستمر الأمر حتى يومنا هذا.