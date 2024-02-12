بهاء سلطان يطرح أغنية «مرتحناش» على يوتيوب الليلة

يطرح الفنان بهاء سلطان، مساء اليوم، أغنية جديدة تحمل اسم «مرتحناش» على موقع يوتيوب، وهي من كلمات هاني رجب، وألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح، وميكس وماستر ماهر صلاح.

أغنية «قبل ما امشي» تحقق 2 مليون مشاهدة

وطرح بهاء سلطان، مؤخرا، أحدث أغانيه على موقع يوتيوب باسم «قبل ما امشي»، والتي اقتربت من 2 مليون مشاهدة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية: «قبل ما امشي عايز اسلم عاللي جرحه في قلبي، علم ف الندالة، كان معلم دكتوراه ف خيبة الأمل، اللي ساب فـ القلب نخزة، لا ملامة ولا مؤاخذة، الغلاوة والمعزة، سابوا جرح ما يحتمل».

وكان بهاء سلطان طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية «دادينا» و«ندر عليا»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية «دلوقتي عجبناكو»، من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية «الجو ولع»، من كلمات باسم عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.