صلاح مغاوري: اقتحام الاحتلال لمدينة رفح الفلسطينية يتسبب في كارثة إنسانية

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنّ سلسلة الغارات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، في جنوب قطاع غزة، فجر اليوم، بلغ عددها أكثر من 50 غارة جوية، أسفرت حتى الآن عن سقوط نحو 100 شهيد، وأكثر من 200 مصاب، وفق مصادر طبية في مستشفيات رفح، ووزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

رفح تفتقر للمستشفيات الحقيقية

أضاف «مغاوري»، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية دانا مدحت، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن رفح تفتقر للمستشفيات الحقيقية، فليس هناك إلا 3 مستشفيات، مشيرا إلى أن ما حدث فجر اليوم، من الممكن أن يُخلف كوارث إنسانية، وإراقة شلال آخر من الدماء، إضافة للدماء التي أريقت في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتابع: «رغم أن كان هناك تحذيرات من إقدام إسرائيل لشن عملية عسكرية على رفح، من شأنها أن توقع كارثة إنسانية، نظرًا للاكتظاظ الرهيب للسكان في المنطقة، التي يعيش فيه أكثر من 1.4 مليون مواطن فلسطيني».

مصر ترفض تصريحات الحكومة الإسرائيلية

وأشار نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن مصر لها مواقف واضحة منذ بداية الأزمة، لافتًا إلى أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بياناً أمس الأحد، شددت من خلاله، على رفض مصر الكامل لكل التصريحات الصادرة عن وزراء الحكومة الإسرائيلية، بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأضاف أن وزارة الخارجية المصرية حذرت من «العواقب الوخيمة»، لاسيما في ظل المخاطر التي تهدد بكارثة في قطاع غزة، كما طالب البيان بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية للحيلولة دون استهداف منطقة رفح.

مصر لن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني

وأكمل: «الموقف المصري حذر منذ اليوم الأول، من الاستمرار في تنفيذ الساياسات الإسرائيلية التي من شأنها تهديد المنطقة بأكملها، وحذر الرئيس السيسي من أن مصر لن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية، وشدد على ضرورة إنفاذ المساعدات وفقًا للقانون الدولي الإنساني».