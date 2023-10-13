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خالد عكاشة: تشبيه الفلسطينيين بالجماعات المتطرفة محاولة لمغازلة الرأي العام الدولي

كتب:

مريم جاد
04:24 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
العميد خالد عكاشة

العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إنه توجد الآن محاولة لشيطنة القضية الفلسطينية من خلال وسائل الإعلام، وتشبيهها بالإرهاب، من خلال مساواة «حماس» بالجماعات المتطرفة مثل داعش، ومساواة الفلسطينيين بداعش كمحاولة لمغازلة الرأي العام الدولي، بأن هذه الحرب تعد حربا دينية مع تنظيمات متطرفة.

وجود مشاركة عسكرية وسياسية ضد فلسطين

وأضاف عكاشة خلال لقائه ببرنامج « كلام في السياسة» تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، أنه لم يقف الأمر عند مسألة إدارة واشتراك الولايات المتحدة للجانب السياسي، وإنما تبعها وصول وزير الدفاع الأمريكي إلى الأراضي الإسرائيلية، لافتًا إلى وجود مشاركة سياسية وعسكرية أيضًا ضد القضية الفلسطينية.

استخدام القضية الفلسطينية كساحة لتصفية الحسابات

وتابع أن محاولة الطرفين؛ بمشاركة وزير الدفاع الأمريكي في الأراضي الإسرائيلية ووزير الخاريجة الإيراني بالأراضي اللبنانية، يعد استخداما للقضية الفلسطينية كساحة لتصفية الحسابات، مشبهًا اياه بما حدث بالعراق وسوريا فالأرض بفلسطين أكثر حساسية وخطورة.

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