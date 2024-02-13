اتحاد عمال «ساقط قيد».. هجوم برلماني على قرار بيع الجامعة العمالية بكفر الشيخ 

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هجوما حادا من النائب علي أحمد علي، على الاتحاد العام لعمال مصر، بسبب إصراراهم على بيع الجامعة العمالية بكفر الشيخ.

وأكد النائب خلال استعراضه طلب الإحاطة الخاص بعرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة، أن اتحاد عمال مصر بمثابة الاتحاد العام لعمال مصر «الساقط القيد» لا نعرف من له حق الولاية عليه، خاصة أن وزير العمل أكد في اجتماع سابق أنه ليس له علاقة بقرارات الاتحاد، وليس له قرار بشأن بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ.

واكد مقدم طلب الإحاطة ان اتحاد العمال يتعامل مع أموال الاتحاد كأنها أموال خاصة، في وقت أن جميع الأصول التابعة له تخضع لقانون النفع العام، مستنكرا إصرار الاتحاد على بيع مقر الجامعة العمالية بكفر الشيخ ما يحرم أبناء المحافظة من الالتحاق بتلك الجامعة.

وانتقد النائب علي أحمد علي، التصريحات الصادرة من رئيس الاتحاد محمد جبران، والتي ادعى فيها أن قرار بيع الجامعة بكفر الشيخ لاقى ترحاب من اعضاء البرلمان، مشددا على أن هذا الكلام عار من الصحة، والدليل تقدمه بطلب إحاطة، وكذا يرفض نواب محافظة كفر الشيخ هذا الإجراء.