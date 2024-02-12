رمضان 2024.. طرح برومو مسلسل صدفة لريهام حجاج (فيديو)

كشفت الفنانة ريهام حجاج عن البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد صدفة، الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2024، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام.

طرح برومو مسلسل صدفة

وسيطرت على برومو مسلسل صدفة أجواء من الكوميديا التي تقدمها الفنانة ريهام حجاج «صدفة»، وظهر معها في البرومو عدد من الفنانين من بينهم خالد الصاوي وعصام السقا ورشدي الشامي ورحاب الجمل.

وتجدد الفنانة ريهام حجاج التعاون في مسلسل صدفة مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبدالعزيز؛ إذ حققت معهما نجاحات خلال السنوات السابقة كان آخرها مسلسل جميلة الذي قدمته في رمضان 2023، وشارك معها عدد من الفنانين منهم أحمد وفيق ويسرا اللوزي وهاني عادل وسوسن بدر وعدد آخر من الفنانين.