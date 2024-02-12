«النواب» يوافق على طلب نائبة التنسيقية بضم مرضى السرطان لبطاقات الخدمات المتكاملة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، منذ قليل، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن ضم مرضى السرطان من الدرجة الأولى إلى بطاقة الخدمات المتكاملة، متى كان مرض السرطان يسبب إعاقة لصاحبه.

وكانت النائبة نشوى الشريف، تقدمت باقتراح برغبة لخدمة مرضى السرطان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان، بشأن استخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان الأكثر تضررا، أسوة بذوي الهمم، نظرا لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة.

وأوضحت نائبة التنسيقية في تصريح لـ«الوطن»، أنه طبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن الدولة المصرية تسجل نحو 150 ألف حالة أورام جديدة سنويا، ومن المتوقع أن يصل العدد من 250 إلى 300 ألف مصاب جديد سنويا في عام 2050، ذلك الرقم الذي أكدت الإحصائية إلى مقاربته للنسب العالمية في ظل زيادة تعداد السكان في مصر.

وهذه النسب التي لم تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي أمام ارتفاعها، فقد قامت الحكومة وفق توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2019، بإطلاق مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي التي حققت انجاز غير مسبوق في الكشف المبكر عن المرض، حيث استقبلت 360 ألفا و131 سيدة، لإجراء الفحوصات المتقدمة، وقامت المبادرة بإجراء 147 ألف و28 فحصا بالأشعة، بالإضافة إلى سحب 8 آلاف و229 عينة أورام لتحليلها، وذلك على مدار عامين.