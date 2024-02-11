السرطان الصامت.. 9 علامات تشير إلى إصابتك بهذا المرض

السرطان واحد من أكثر الأمراض خطورة، التي تنهش الأجساد وتسبب الوفاة، وهناك الكثير من العلامات التي تشير إلى الإصابه به، إلا ما يجهله البعض هو ما يعرف بـ«السرطان الصامت»، وهو سرطان المبيض والذي يشير إلى نمو الخلايا المتكونة في المِبيَضين إلى أن تتضاعف سريعًا، وتغزو الجسم وتعمل على تدمير أنسجة الجسم السليمة.

سرطان المبيض هو «السرطان الصامت» الذي قد يتجاهل الكثيرون الأعراض الخاصة به، والتي قدمها موقع «مايو كلينك» والتي يمكن استعراضها في التقرير التالي..

أعراض السرطان الصامت

عند بداية الإصابة بالسرطان الصامت أو سرطان المبيض، قد لا تلاحظ ظهور أي أعراض إلى أنه تدريجيًا تبدأ علاماته في الظهور، والتي تشير أحيانًا إلى حالات مرضية أكثر شيوعًا، ويمكن معرفة أعراضه فيما يلي:

- انتفاخ البطن.

- التورم.

- الشعور السريع بالشبع عند تناول الطعام.

- فقدان الوزن.

- الشعور بالانزعاج في منطقة الحوض.

- الإرهاق.

- ألم الظهر.

- الإصابة بالإمساك.

- الرغبة المتكررة في التبول.

من جانبها، قالت الدكتورة ابتسام سعد الدين أستاذ الأورام بالقصر العيني خلال حديثها لـ«الوطن»، إنّ سرطان المبيض يصنف على كونه في المرتبة السادسة من أكثر أنواع السرطانات المتسببة في الوفاة بين النساء في مصر.

أسباب سرطان المبيض

وأضافت «سعد الدين» أنه لا تزال أسباب الإصابة بسرطان المبيض مجهولة، فكان يكون الأمر متعلقًا بالعامل الوراثي، يجعلهم أكثر عرضة للإصابة به مرة أخرى، إلى أنها ما يبدو معروفًا، أنه من العوامل التي تؤدي إلى الإصابة به هي التدخين، وتناول الأطعمة التي تحتوي على اللاكتوز مثل الحليب وغيرها من الأطعمة الأخرى.

أنواع سرطانات المبيض

وأوضحت أستاذ الأورام بالقصر العيني أن هناك 3 أنواع لسرطان المبيض، وهي:

- سرطان المبيض الظِّهاري: هو من أكثر أنواع السرطانات انتشارًا منها الساركومة المصلية والساركومة المخاطية.

- الأورام السّدية: هي واحده من المراحل المبكرة لسرطان المبيض.

- أورام الخلايا الجنسية: تصيب هذه الأنواع النادرة من سرطان المبيض المرأة في عمر مبكر غالبًا.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض

هناك بعض عوامل الخطر التي تزيد من الإصابة بسرطان المبيض وهم على النحو التالي:

- التقدم في العمر.

- تغيرات في الجنيات الموروثة.

- عدم حدوث حمل مطلقًا.

- زيادة الوزن أو السمنة.