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أول صور لأطفال فلسطينيين مرضى السرطان وصلوا لتلقي العلاج في مصر

كتب:

محمد عزالدين
05:49 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
وصول أطفال فلسطينيين مرضى بالسرطان إلى مصر لتلقي العلاج

وصول أطفال فلسطينيين مرضى بالسرطان إلى مصر لتلقي العلاج

دخلت مجموعة من الأطفال الفلسطينيين مرضى السرطان، من قطاع غزة، إلى مصر، عبر معبر رفح، لتلقي العلاج، استمرارا للجهود المصرية في علاج الأشقاء الفلسطينيين.

وفور دخول الأطفال مرضى السرطان من معبر رفح، جرى نقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.

وقدمت مصر مساعدات إنسانية كبيرة لقطاع غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي، شملت أدوات طبية وموادا غذائية، وغيرها.

 

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