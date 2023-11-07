أول صور لأطفال فلسطينيين مرضى السرطان وصلوا لتلقي العلاج في مصر

دخلت مجموعة من الأطفال الفلسطينيين مرضى السرطان، من قطاع غزة، إلى مصر، عبر معبر رفح، لتلقي العلاج، استمرارا للجهود المصرية في علاج الأشقاء الفلسطينيين.

وفور دخول الأطفال مرضى السرطان من معبر رفح، جرى نقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.

وقدمت مصر مساعدات إنسانية كبيرة لقطاع غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي، شملت أدوات طبية وموادا غذائية، وغيرها.