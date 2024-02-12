«القومية للأمراض غير السارية»: مصر تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعة الدواء

قال الدكتور هشام حفناوي، رئيس اللجنة القومية للأمراض غير سارية، إن مبادرة 100 مليون صحة ساهمت كثيرا في خفض معدلات الإصابة بالسكر، لافتا إلى أن المبادرة عملت على الاكتشاف المبكر للأمراض خاصة أنها عملت على الكشف عن السمنة والضغط والسكر، مؤكدا أن اكتشاف الأمراض في المراحل الأولى لها يساهم كثيرا في رفع معدلات الشفاء بنسبة تصل إلى أكثر من 90%.

أمراض غير سارية

وتابع رئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن مستجدات مرض السكر والأدوية الحديثة التي تم العمل عليها في مصر، أنه جرى طرح دواء مصري يحتوي على 3 مواد فعالة في قرص واحد ويعمل على خفض السكر في الدم وهو لمرضى السكر من النوع الثاني وهو دواء «ميليتو فيكس تريو»، مشيرا إلى أن مصر تسير على خطي ثابتة وواضحة نحو توطين صناعة الدواء وفقا لتوجيهات القيادة السياسة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

أهمية وصف الدواء

وأوضح الحفناوي، أن مريض السكر يتناول أكثر من دواء في اليوم لعلاج وضبط السكر في الدم، مشيرا إلى أهمية وصف الدواء وعدد الجرعات بواسطة الطبيب فقط وحالة المريض نفسه الطبيب هو الشخص المسؤل عن تقييمها وتحديدها.

وأشار إلى أن توطين صناعة الدواء في مصر مهمة وجميع المؤسسات المعنية بالدولة تعمل على نجاح صناعة الدواء في مصر لتحسين حياة المرضى والتخفيف من آلامهم، مؤكدا أن المبادرات الصحية التي تم إطلاقها عملت على تحسين مؤشرات الحياة الصحية للمواطنين.