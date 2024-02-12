بروتوكول تعاون بين بنك مصر والقابضة للمياه لتقديم خدمات السداد إلكترونيا

في إطار حرص بنك مصر، كونه مؤسسة مصرفية رائدة، على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين، وقع البنك بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتقديم خدمات دفع وتحصيل الفواتير إلكترونياً.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون كل من محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

يهدف بروتوكول التعاون إلى تحسين منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، ويتضمن البروتوكول تحديد القواعد والشروط والأحكام التي تنظم آلية تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بهدف تيسير العمليات المالية للمستفيدين.

خدمات التحصيل من خلال نقاط البيع الإلكترونية

يتيح البروتوكول تقديم خدمات التحصيل من خلال نقاط البيع الإلكترونية (pos indoor) حيث سيقوم البنك بتغطية كافة مراكز التحصيل والفروع التجارية بالشركات التابعة، وكذلك تفعيل خدمة السداد باستخدام المحافظ الإلكترونية، وباستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code).

كما سيتم تقديم خدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات، التي تتيح سداد المدفوعات الحكومية المختلفة (CPS)، بالإضافة إلى تقديم خدمة تحصيل الفواتير من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة، كما توفر المنظومة، التي سيتم تطبيقها، العديد من الخدمات، مثل خدمة الاستعلام عن الفواتير، وخدمات الدفع والسداد للمتحصلات طوال أيام الاسبوع.

تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية

وصرح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البنك نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، وأن يكون الرائد في توفير الخدمات المالية المتقدمة، ومواكبة التحول الرقمي من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية، لتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان في أي وقت ومكان، وتقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء.

وأضاف أن البنك يسعى جاهداً لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته، بما يضمن مواكبة التطور العالمي، حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة الجهاز المصرفي المصري.

وأشار إلى أن بنك مصر حقق نسب نمو متميزة خلال عام 2023، بلغت 95% من إجمالي قيم محفظة قبول المدفوعات الالكترونية، والتي تشمل نقاط البيع بنسبة 53%، والمواقع الالكترونية 300% ورمز الاستجابة السريع 120%، بإجمالي عدد 640 ألف نقطة بيع، وأكثر من 6 آلاف موقع إلكتروني، وما يزيد على 6 ملايين حركة رمز استجابة سريع.

تعزيز التواصل الرقمي مع المواطنين

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق، ويراعي الأمان والجودة في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأضاف أنه يأتي أيضاً في سياق الجهود المستمرة للشركة نحو تعزيز التواصل الرقمي مع المواطنين، وتطوير تقنيات الخدمة لتلبية متطلبات العصر، ويعزز البروتوكول التكامل الرقمي، ويسهم في تحقيق الشمول المالي، وفقًا لـ«رؤية مصر 2030»، ولفت إلى أن هذا التعاون يُعد خطوة استراتيجية نحو رؤية مستقبلية تحقق التكامل والابتكار في تقديم الخدمات، وفي إطار الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين.

استخدام خيارات الدفع الالكتروني المختلفة

ويحرص بنك مصر على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الالكتروني المختلفة، والتي يوفرها البنك لعملائه، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، والتحول الي المجتمع اللانقدي، مما يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء، وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني.

كما يسعى البنك إلى تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة في مصر.