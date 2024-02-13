تفاصيل مسابقة الروبوتات الدولية للطلاب في المنيا.. شروط الاشتراك

أعلن مركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، بدء التقديم في مسابقة الروبوتات الدولية للطلاب من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي.

كاسحات الألغام والكشف عن المعادن

تُقام المسابقة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس حمدي مصطفى، مدير مديرية التربية والتعليم، ويجري التقديم عن طريق أقسام التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية، وتشمل فئتين: «روبوتات كاسحات الألغام والكشف عن المعادن، روبوتات تصارع حرب الروبوت».

وقال وكيل وزارة التعليم في المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ هذه المسابقة تُعد فرصة عظيمة لطلاب التعليم العام والفني والتجريبي، من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي، لإظهار مهاراتهم وقدراتهم في مجال الروبوتات.

شروط المشاركة في المسابقة

وشروط المشاركة في المسابقة، هي:

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- التعامل مع الحاسب الآلي.

- المعرفة بالروبوتات.

يتم التقديم للمسابقة عن طريق أقسام التطوير أو بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم.

وتهتم مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، بإطلاق المسابقات النوعية ببين الحين والآخر، لاكتشاف المواهب الطلابية وتنمية قدرات الطلاب وتشجيعهم على الابتكار وريادة الأعمال في أثناء الدراسة في جميع مدارس الإدارات التعليمية داخل المحافظة.