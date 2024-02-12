موعد نوة الشمس الصغرى في الإسكندرية.. تستمر 4 أيام

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تغير موعد نوة الشمس الصغرى هذا العام، إذ كانت تضرب المدينة في 18 فبراير من كل عام وتستمر لمدة 4 أيام، إلا أنه وفقًا للتوقعات الخاصة بسقوط الأمطار في تلك الآونة، بينت تغير موعدها.

وبحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإن نوة الشمس الصغرى سوف تضرب المحافظة، هذا العام بدءًا من غدًا الثلاثاء، ما يعني أنها ستتقدم 5 أيام عن موعدها المعتاد.

تفاصيل نوة الشمس الصغرى هذا العام

وتتميز نوة الشمس الصغرى بنشاط كبير للرياح، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، إضافة إلى أمطارها الغزيرة مع ارتفاع في الأمواج ما يسبب اضطرابا في حركة الملاحة البحرية، كل هذا يجعلها ضمن أكثر نوات الشتاء شدة وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

ومن المتوقع أن تبدأ أمطار نوة الشمس الصغرى غدا، بمعدل 40% على السواحل الشمالية وعلى رأسها الإسكندرية، التي تعد أكثر المدن تأثرًا بالنوات.

طقس بارد مع نوة الشمس الصغرى 2024

لن يقف الأمر على حد الأمطار فحسب، بل تشهد نوة الشمس الصغرى بالإسكندرية خلال 2024، انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة التي ستنخفض بمعدل من درجتين إلى 4 درجات، خلال أيام النوة عن الأيام الماضية.