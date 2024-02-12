ضبط 30 طن دقيق وأرز داخل مخازن قبل بيعها في السوق الموازية بالإسماعيلية

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وأقسام الشرطة، من ضبط كمية كبيرة من الدقيق والأرز داخل بعض المخازن قبل بيعها في السوق الموازية.

وقال اللواء فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الحملات التموينية تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأضاف «بشارة»، في بيان، أنه تم ضبط 15.3 طن دقيق، و1850 كرتونة مكرونة، و6.5 طن فول، ومايقرب من 2500 عبوة جبنة، و15 طن أرز شعير، وأكثر من طن أرز، وكمية من زيت الطعام بعدد من مخازن السلع الغذائية بغرض الإخفاء و الحجب عن الأسواق لرفع الأسعار.

تحرير 143 محضرا تموينيا في حملة مكبرة

وقال محافظ الإسماعيلية، إن الحملات التموينية حررت 143 محضرا مختلفا لعدد من المحال التجارية والمخابز، لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتوقف عن الإنتاج بدون أسباب.

وأكد «بشارة»، تشكيل لجنة بها تضم ممثلي التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة للمتابعة اليومية للأسواق ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم.