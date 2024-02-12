إيقاف 3 محاولات بناء دون ترخيص في الإسماعيلية

نجحت حملة مكبرة لأحياء الإسماعيلية، اليوم الاثنين، في إيقاف 3 محاولات للبناء بدون ترخيص بنطاق المدينة قبل استكمالها ضمن الحملة المكبرة للتصدي لمخالفات البناء.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، في بيان، اليوم الاثنين، إن الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية، أوقفت ثلاث حالات تعدٍّ بالبناء المخالف، اثنين منها عبارة عن شدة خشبية بدور خامس علوي، بمنطقة أرض موظفي الحكومة.

وأضاف «بشارة» أنه تم فك الشدات الخشبية والتحفظ علي جميع المعدات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مشيرا إلى إيقاف أعمال بناء مخالف بدور سادس علوي بدون ترخيص بمنطقة 24 أكتوبر، وتم التحفظ على معدات البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الحملات مستمرة، في جميع الوحدات المحلية داخل القرى والمراكز بشكل يومي، للحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.