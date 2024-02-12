«تعليم الدقهلية» تفوز بالمركز الرابع في دوري المكاتب التنفيذية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، فوز الطلاب في تعليم الدقهلية، بالمركز الرابع جمهوريًا في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية لاتحاد طلاب المدارس.

مشاركة «تعليم الدقهلية» في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إلى أنّ مسابقة دوري المكاتب التنفيذية، جاءت على مستوى الجمهورية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2023-2024.

وأضاف أنّ مسابقة دوري المكاتب التنفيذية لاتحاد طلاب المدارس، جاءت تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث «الابتدائية – الإعدادية – الثانوية»، تحت شعار الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي.

تشجيع الطلاب على التفكير الإبداعي

وأضاف أنّ المسابقة جاءت بهدف لتشجيع الطلاب على التفكير الإبداعي والعمل الجماعي، وتأكيد بناء الشخصية المصرية الواعية بالمستحدثات التكنولوجية، مشيرًا إلى أنّ مدرسة دياسط الابتدائية بإدارة طلخا التعليمية، حصلت على المركز الرابع جمهوريًا.