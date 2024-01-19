«تعليم الدقهلية»: امتحان العربي للشهادة الإعدادية من كتاب المدرسة

قال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن امتحان اللغة العربية، لطلاب الصف الثالث الإعدادي جاء بمقاييس ومواصفات وزارة التربية والتعليم، مؤكدا: «معمول بحرفية وإتقان».

جاء ذلك بعد شكوى بعض أولياء الأمور من وجود بعض الغموض في امتحانات أمس الخميس، ووجود بعض الأسئلة التي تحتمل أكثر من إجابة، علاوة على غموض بعض الأسئلة على الطلاب.

شعبان: أسئلة اللغة العربية من الكتاب المدرسي

وأضاف «شعبان»، في تصريح لـ«الوطن» أن أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لمادة اللغة العربية، جاءت من صفحات الكتاب المدرسي، مؤكد أن «أننا لا نعمل امتحان من ملازم الدروس الخصوصية، وهدفنا أن الطلاب ترجع المدارس وتبتعد عن السناتر».

شعبان: نسبة النجاح في اللغة العربية ستزيد عن 90%

وأشار إلى أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية هذا العام ستزيد عن 90%، وهذا الامتحان ستظهر من خلاله المستويات الحقيقية من خلاله، ويجري حاليا عمل تقرير عن الامتحان والأسئلة الواردة به، برقم الصفحة من كتاب الوازرة أمام كل سؤال.

وضرب وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، مثالا بأحد الأسئلة من درس «كن جميلا تري الوجد جميلا» لـ«إيليا أبو ماضي»، مشير أنه يتحدث عن «الصبح» بمعني الجمال من خلال النص، وليس الصباح، وطلب من الطالب عكس الكلمة، وهنا «أنا عايز الطالب يشغل دماغه لأنه طالب سينتقل من عندي إلى المرحلة الثانوية»