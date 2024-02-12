«الحركة الوطنية»: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضح وثابت.. والقيادة السياسية تدرك كيفية الرد

قال اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ورفح الفلسطينية ثابتًا وراسخًا، حيث تدعم مصر بشكل كامل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن مصر تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحلّ الدولتين، وحقّ العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح «السيد» في بيان، أن مصر تلعب مصر دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية على المستويات كافة، من خلال الوساطة بين الفصائل الفلسطينية، والضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الصراع، وتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمعبر رفح، فتُولي مصر اهتمامًا كبيرًا بتسهيل حركة المسافرين والبضائع عبر المعبر، وتعمل على تخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وتسعى مصر بشكلٍ مستمر إلى فتح المعبر بشكلٍ دائمٍ، وتوفير كل التسهيلات اللازمة، لضمان استمرار فتح المعبر، كما أن القيادة السياسية المصرية تدرك جيدا كيفية الرد في الوقت المناسب تجاه اي تعديات على رفح الفلسطينية من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية، أن مصر تواجه العديد من التحديات في دعم القضية الفلسطينية، من أهمها تعنت إسرائيل في المفاوضات، وانقسام الفصائل الفلسطينية، وتغيرات الأوضاع في المنطقة، ومع ذلك، تُواصل مصر جهودها الدؤوبة لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل في المنطقة.