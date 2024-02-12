جيهان مديح: إسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية والإنسانية بجرائمها البشعة ضد المدنيين

أدانت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، استمرار إسرائيل فى ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية للفلسطينيين العزل، مشيرة إلى أن قصف مدينة رفح المأهولة بالنازحين جراء الحرب، التي تعتبر آخر الأماكن الآمنة في القطاع.

وأضافت «مديح» في بيان لها، أن ما تقوم به دولة الاحتلال انتهاك صارخ للقانونين الدولي والإنساني، متسائلة إلى متى يصم العالم أذانه، عما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم شنيعة ضدد المدنيين العزل.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مصر حذرت دائما من اتساع رقعة الصراع فى المنطقة، موضحة أن نشوب حروب أو نزاعات أخرى فى المنطقة، سيعاني من ويلاتها العالم أجمع، لا سيما الدول الداعمة لدولة الاحتلال وجرائمها.

وشددت على أهمية التكاتف الوطني، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اتخاذ القرارات اللازمة التي تحفظ أمننا وسلامنا واستقرارنا، الذي لطالما بذلنا من أجله الغالي والنفيس، ومستعدون لبذل المزيد.

وقالت «مديح»، إن مصر لن تسمح بتصفية القضية بأي حال من الأحوال، لا سيما على حساب دول الجوار، مؤكدة نرفض التهجير القسري للأشقاء، الذي يهدف فى المقام الأول لتصفية القضية.