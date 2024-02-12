رمضان 2024.. المتحدة تطلق برومو مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

طرحت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الأول لمسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان، والذي يخوض به السباق الرمضاني المُقبل 2024، إذ يلعب فيه دور معلم في سوق السمك.

وظهر مصطفى شعبان خلال البرومو، على متن إحدى مراكب الصيد في البحر الأحمر، إذ صور المسلسل بين محافظتي السويس والقاهرة، وظهر مصطفى وهو يقول: «كانت كل حاجة ماشية عال وفي يوم وليلة اتبدلت الأحوال وكشرت الدنيا وقلبت وشها معايا وصدرت لي وشها الناشف، ويا ويل اللي الدنيا تسقيه مرها بعد ما تذوقه عسلها».

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ويشارك في بطولة مسلسل المعلم بخلاف مصطفى شعبان، أحمد بدير، سيد رجب، سلوى خطاب، سهر الصايغ، هاجر أحمد، انتصار، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، إخراج مرقس عادل.