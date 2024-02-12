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كاتبة صحفية: نتنياهو يحاول إطالة أمد الحرب وبايدن يريد هدنة مؤقتة

كتب:

محمد عزالدين
09:17 م | الإثنين 12 فبراير 2024
بايدن ونتنياهو

بايدن ونتنياهو

قالت الكاتبة الصحفية تمارا حداد، إنّ ما حدث يوم أمس في مدينة رفح الفلسطينية كان مجزرة، وتحديدا للأطفال والنساء، مشيرةً إلى ان نتنياهو يعمل حتى هذه اللحظة على إطالة أمد الحرب.

مفاوضات الهدنة الإنسانية

وأضافت «حداد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: «ما حدث كان الخطوة الأولى في عملية الدخول إلى منطقة رفح الفلسطينية، صحيح أن هناك خطة من أجل دخولها، ولكن حتى هذه اللحظة فإن هناك سباقا محموما بين المفاوضات المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أو عدم ترسيخ هدنة إنسانية».

وتابعت الكاتبة الصحفية: «بايدن يريد هدنة مؤقتة لا علاقة لها بوقف إطلاق النار، فلو كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يريد وقف إطلاق النار لفعل هذا الأمر كمشروع في مجلس الأمن الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين، ولكن حتى هذه اللحظة، فإن كل ضغوطات الرئيس الأمريكي لا علاقة لها بهذا السياق، وعلى ما يبدو أن نتنياهو لا يهتم بالضغوطات المتعلقة بترسيخ هدنة إنسانية».

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