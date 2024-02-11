أستاذ علوم سياسية: الحالة الصحية لـ«بايدن» تشكل صدمة للعالم أجمع

أكدت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، أن أمريكا ليست دولة سيادة قانون بالمعنى التي تروج له، موضحة أن تقديرات الرأي العام في أمريكا تقول إن ترامب له شعبية وفرصته ستكون كبيرة في الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 وهو يخاطب شريحة كبيرة.

العالم أجمع مصدوم من الحالة الصحية لرئيس أمريكا

وأوضحت «الشيخ»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الحالة الصحية والذهنية لبايدن تشكل صدمة للعالم أجمع، قائلًا: «العالم أجمع مصدوم من أن رئيس أكبر دولة في العالم في هذه الحالة».

ترامب له قبول في الشرق الأوسط

وشددت على أن ترامب له قبول في الشرق الأوسط بشكل عام وكان هناك استحسان لسياسته حتى من جانب روسيا، مشددًا على أن هناك أكثر من دولة تقبل عودة ترامب لحكم أمريكا، متابعًا: «ترامب باتت له شعبية في الانتخابات الأمريكية المرتقبة.. قد يكون فرصته سانحة في الانتخابات الأمريكية المقبلة».

ونوهت بأن أداء ترامب في الأزمات الاقتصادية كان جيدا، مشددًا على الناخب الأمريكي لا يهمه السياسية الخارجية ولكنه يهمه الأسعار وحياته الداخلية.