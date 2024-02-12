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بايدن يثير الجدل بتغريدة جديدة.. شعاع أحمر يخرج من عينيه

كتب:

محمد عبدالعزيز
11:40 ص | الإثنين 12 فبراير 2024
جو بايدن

جو بايدن

نشر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، منشورا على منصة «إكس»، أثار جدلا واسعا، وانقسمت الآراء حول هدفه والرسالة التي أراد إيصالها، إذ نشر صورة له بعينين تشع منهما ضوءًا أحمر، وكتب معلقًا «تمامًا كما رسمناها».

أثارت الصورة والتعليق الكثير من التساؤلات حول ما قصده الرئيس الأمريكي، منهم من أشار إلى قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، بينما اعتبر آخرون أنه مرتبط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ومنافسة بايدن مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

منشور «بايدن» بعد أيام من زلات لسانه 

ويأتي منشور بايدن بعد أيام من تعثراته وزلات لسانه خلال مؤتمراته الصحفية المختلفة، ومطالب بخضوعه لاختبارات الخرف، بعد أن قال خلال مؤتمر صحفي إنه تحدث مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، المتوفى منذ سنوات، بدًلا من الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، وأنه قابل المستشار الألماني هولموت كول عام 2021، بدلًا من المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

62 مليون متابع عبر «إكس»

ووصلت تغريدة جو بايدن إلى أكثر من 62 مليون متابع عبر منصة «إكس»، وأكثر من 330 ألف إعجاب، و146 ألف إعادة تغريد، وأيضًا 36 ألف تعليق.

ويأتي نشر الرئيس الأمريكي الصورة المثيرة للجدل، بعد ساعاتين فقط من نشر انضمامه لتطبيق الفيديوهات الصيني «تيك توك» بفيديو عن نهائي «سوبر بول»، قائلًا: «مرحبًا يا رفاق».

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