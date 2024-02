بايدن يثير الجدل بتغريدة جديدة.. شعاع أحمر يخرج من عينيه

نشر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، منشورا على منصة «إكس»، أثار جدلا واسعا، وانقسمت الآراء حول هدفه والرسالة التي أراد إيصالها، إذ نشر صورة له بعينين تشع منهما ضوءًا أحمر، وكتب معلقًا «تمامًا كما رسمناها».

أثارت الصورة والتعليق الكثير من التساؤلات حول ما قصده الرئيس الأمريكي، منهم من أشار إلى قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، بينما اعتبر آخرون أنه مرتبط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ومنافسة بايدن مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويأتي منشور بايدن بعد أيام من تعثراته وزلات لسانه خلال مؤتمراته الصحفية المختلفة، ومطالب بخضوعه لاختبارات الخرف، بعد أن قال خلال مؤتمر صحفي إنه تحدث مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، المتوفى منذ سنوات، بدًلا من الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، وأنه قابل المستشار الألماني هولموت كول عام 2021، بدلًا من المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE