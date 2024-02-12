تفاصيل جديدة في فاجعة وفاة لاعب بصاعقة خلال المباراة.. هل كان يجب إلغاؤها؟

صدمة كبرى تعيشها ملاعب إندونيسيا، بعد فاجعة وفاة لاعب يبلغ من العمر 35 عامًا، بعدما أصيب بصاعقة أثناء مباراة ودية بين فريقي 2 FLO FC Bandung وFBI Subang، خلال الساعات الماضية.

الحادث المؤلم الذي تم تصويره في مقطع فيديو من المدرجات، والذي ظهر خلاله اللاعب في الملعب وهو يتعرض لضربة صاعقة بشكل مباشر.

وفاة لاعب كرة بصاعقة خلال مباراة في إندونيسيا

يعد هذا هو الحادث الثاني من نوعه الذي يقع في ملاعب إندونيسيا خلال العام الماضي، وذكرت صحيفة «indiatoday» أن اللاعب كان لا يزال يتنفس بعد الحادث لكنه توفي متأثرا بجراحه، وذلك بعد أشهر من تعرض لاعب آخر في بوجونيجورو، لضربة صاعقة خلال كأس سواراتين تحت 13 سنة، حيث أصيب بسكتة قلبية وتوفي لاحقًا داخل المستشفى.

هل كان يجب إلغاء المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية؟

الصحيفة سلطت الضوء على تدابير السلامة خلال الظروف الجوية السيئة ومخاطر البرق على الأنشطة الرياضية الخارجية، وهل كان يجب على حكم اللقاء إلغاء المباراة؟.

التقرير فجر مفاجأة، مؤكدا أن المباراة بدأت تحت سماء صافية، إلا أن الطقس أخذ منعطفا نحو الأسوأ خلال المباراة.

وبحسب كتاب قواعد التحكيم، فإن الحكم يحمل تفسير سوء الأحوال الجوية في معظم أنحاء العالم، مسلطة الضوء على وضع مشابه في هولندا، حيث تم تعليق جميع مباريات كرة القدم في 8 فبراير 2020 بسبب سرعة الرياح العالية في البلاد.

وكان من المقرر أن تلعب الأندية الثلاثة، أياكس وألكمار وفينورد، في المباريات المقررة في ذلك اليوم.