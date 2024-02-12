وفاة لاعب كرة قدم أندونيسي بصاعقة رعدية في الملعب.. أصابته بحروق خطيرة

مشهد مؤسف أثار حزن وتعاطف جماهير كرة القدم، عندما ضربت صاعقة رعدية أحد ملاعب كرة القدم الإندونيسية، وحصدت روح اللاعب الإندونيسي سبتيان من سوبانج بعد تعرضه لصاعقة رعدية خلال مباراة ودية.

وبحسب قناة «روسيا اليوم»، كانت المباراة الودية التي أقيمت أمس الأحد على ملعب سيليوانجي باندونغ، شهدت حالة من الطقس السيء والمضطرب، إذ تحولت الأجواء في غضون ثوان من حارة إلى غائمة وصاحبها سلسلة من موجات البرق والرعد التي ضربت أرض المباراة.

اللاعب يبلغ من العمر 30 عامًا

وأظهر مقطع فيديو تداوله جماهير النادي عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة إصابة اللاعب الذي يبلغ من العمر 30 عامًا بصعقة رعدية خلال لقاء فريقه «FBI سوبانغ» مع فريق «FLO FC»، وذلك بعد دقائق من تمرير الكرة بين لاعبي الفريق حتى وصلت إلى اللاعب الثلاثيني الذي لم تمر ثوان على استلامه الكرة حتى أصابته صاعقة رعدية قوية استهدفته مباشرة وسقط على إثرها على أرضية الملعب وتوفى في الحال.

Ya Allah a..,janah tempatmu a???? pic.twitter.com/UkgQ1dRaA5 — BEACH BOYS PERSIB (@pangandaranism_) February 10, 2024

اللاعب تعرض لحروق خطيرة

حالة من الصدمة والذهول أصابت اللاعبين الذين هرعوا على الفور باتجاه اللاعب في محاولة لإسعافه، إلا أنّهم وجدوا صاحب الـ30 عامًا يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب المباراة، بعدما تعرّض لحروق خطيرة جراء الصاعقة الرعدية لدرجة ذوبان أجزاء عديدة من جلده بحسب تقرير المستشفى.

وقدّم الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم تعازيه لذوي اللاعب وفريقه، كما دعا الأندية الإندونيسية بجميع مسابقاته المحلية الالتزام بدقيقة حداد على روح اللاعب قبل بداية مباريات هذا الأسبوع.