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متحدث «النيابة الإدارية»: لدي اطمئنان وثقة كبرى في دور مصر بشأن غزة

كتب:

عمرو هلال
09:58 م | الإثنين 12 فبراير 2024
متحدث النيابة الإدارية

متحدث النيابة الإدارية

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن لديه اطمئنان وثقة كبرى، في ما تقوم به مصر على المستوى السياسي والقيادة السياسية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

حرب غزة الملف الشاغل للمواطن المصري

شدد «سمير»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن لديه ثقة في المواقف التي اتخذته الدولة المصرية في ملف حرب غزة منذ بداية الأزمة، وحتى هذه اللحظة، موضحًا أن هذا الملف هو الشغل الشاغل للمواطن المصري الآن، مشددًا على أن كل منا يقوم بدوره في الدولة المصرية، في إطار الحرب على قطاع غزة، منوهًا بأن الدولة القوية هي التي تمتلك اقتصاد ومؤسسات وإعلامي قوي وحقيقي.

قلوب المصريين مع الشعب الفلسطيني

وشدد على أن قلوب الشعب المصري مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين يتعرضون لقصف إسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

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بقلم عمرو هلال