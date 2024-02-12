عماد الدين حسين: مخططات الاحتلال الإسرائيلي للتوسع لن تتوقف على غزة

قال عماد الدين حسين الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ المصري إنه لا يوجد تغير في الموقف الإسرائيلي وهو موقف متفق مع نفسه ولن يتغير، مضيفا أنه لا يوجد متطرف ومعتدل في إسرائيل، فغالبيتهم متطرفون إلى حد كبير.

وأشار «حسين» خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» إلى ورقة كتبها «سموتريش» وزير المالية الإسرائيلي قبل الحرب على غزة، وقال فيها إن الفلسطينيين لديهم ثلاثة خيارات لا رابع لها، الأول هو أن يقبل الفلسطينيون بالعيش كرعايا من الدرجة الثانية في إسرائيل، أو يتم ترحيلهم إلى الخارج، أو يتم قتلهم.

وأضاف أن الإسرائيليين يعتبرون مصر هي الأساس في تلك القضية، ويعتبرونها العدو، كما وصف «سموتريش» مصر من قبل بـ«العدو النازي»، وأنه قد يكون «هناك قلة متعقلة لكنها غارقة في بحر من التطرف الإسرائيلي».

وأوضح أن جوهر التفكير الإسرائيلي يكمن في الوجود والتوسع وأن هذا لا يتعلق بفلسطين أو غزة فقط، بل بالمنطقة كاملة، ويرى «حسين» أن الموقف الأمريكي شريك في العدوان، حيث تمد الاحتلال المال والسلاح وتشاركها في حربها من خلال ضرب اليمن أو سوريا والعراق.