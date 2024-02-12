أمطار رعدية تضرب محافظة البحيرة لمدة 4 أيام.. ورفع درجة الاستعداد

تتعرض محافظة البحيرة بداية من الغد حتى الجمعة المقبلة، إلى سقوط أمطار غزيرة تصل إلى رعدية، بالتزامن مع نوة الشمس الصغري، التي تضرب محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري لمدة 4 أيام، وتزداد فرص سقوط الأمطار في المدن الساحلية «ادكو، رشيد، المحمودية»، وفقًا لبيان غرف العمليات بمحافظة البحيرة.

نوة الشمس الصغرى تضرب البحيرة

وتشهد محافظة البحيرة بالتزامن مع نوة الشمس، نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أنحاء المحافظة كافة، تزداد ليلاً وفي الصباح الباكر.

غرفة عمليات مركزية

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بعقد غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية في المدن، لمتابعة شكاوى المواطنين حول الطقس وتراكم مياه الأمطار وسرعة رفعها، وشددت على متابعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة.

وكلفت رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة تثبيث اللوحات الإعلانية بشكل جيد، تحسبًا لوقوع الحوادث لا سيما في حال الرياح الشديدة المتوقعة، منوهة إلى تطهير بالوعات الصرف لاستيعاب مياه الأمطار.