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لقاء سويدان تدعم الموقف الرسمي الرافض لضرب رفح

كتب:

ياسمين محمود
11:13 م | الإثنين 12 فبراير 2024
لقاء سويدان

لقاء سويدان

أعلنت الفنانة لقاء سويدان دعهما للموقف المصري الرسمي الرافض للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، الذي نتج عنه سقوط مئات الشهداء والمصابين.  

وقالت لقاء سويدان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لا تعتقد بأن إسرائيل ستقترب من معبر رفح، لكنها استدركت بقولها: «لو حدث ذلك فستكون إسرائيل أصابها جنون رسمي»، فبأي حق سُتقدم على هذا التصرف الجنوني؟.  

لقاء سويدان: جيش مصر وشعبها قادرون على صد أي عدوان

أضافت «سويدان»: «لم أستوعب أبدا أن تفكر إسرائيل هكذا، ولو بالفعل حدث ضرب من جهه إسرائيل، ستكون نهاية الشرق الأوسط، لكننا نمتلك جيشا مصريا قويا، وكذلك شعبا يستطيع أن يتصدى بكل قوة لأي عدوان».  

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