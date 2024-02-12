باحث علاقات دولية: تصرفات إسرائيل حمقاء.. وما ارتكبته كارثة إنسانية

قال الدكتور حسام الدين محمود، الباحث في العلاقات الدولية، ورئيس مركز إفريقيا للتخطيط الاستراتيجي، إنه رغم تحذيرات مصر وواشنطن، إلا أن إسرائيل تصر على موقفها في اقتحام رفح الفلسطينية، وتهدد حياة مليون و400 ألف مواطن مدني، وإحداث كارثة إنسانية جديدة في المنطقة.

تصرفات إسرائيلية حمقاء

أضاف «محمود» لـ«الوطن»، أن هذه التصرفات حمقاء، وتضرب بعرض الحائط القوانين والمعاهدات الدولية والمنظمات الدولية، وآخرها المحكمة الدولية، وحذرت مصر بلهجة شديدة إسرائيل من الإقدام على اقتحام رفح الفلسطينية.

إسرائيل ستوقع كارثة إنسانية

تابع الباحث في العلاقات الدولية: «موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعمل على إحداث كارثة إنسانية، واليوم كان هناك محاولة من الجانب الإسرائيلي لتحرير اثنين من الرهائن لدى عائلة فلسطينية، مقابل ذلك سقط 100 فلسطيني شهيد بدم إسرائيلي بارد، ونحن أمام كارثة إنسانية ستحدث بين لحظة وأخرى، وهذا تهديد خطير للمنطقة بالكامل، ويترتب عليه أزمة، حيث ستخسر إسرائيل علاقاتها بدولة مصر ميزان المنطقة».

إدانة للموقف الإسرائيلي

واستطرد: «ندين ونشدد على هذا الإجراء والمجتمع الدولي رفضه، فجنوب غزة في رفح آخر نقطة آمنة، يتواجد فيها الفلسطينيون، وتعمل إسرائيل على عرقلة جهود السلام في المنطقة وتعمل على تصفية القضية الفلسطينية وهذا انتهاك للقانون الدولي الإنساني والجمعية العامة للأمم المتحدة كما أن اقتحام إسرائيل سيصبب في أضرار لمصالح الجميع».

دعوة لإنقاذ الفلسطينيين

واختتم تصريحاته قائلا: «أدعو لتكثيف الضغط على إسرائيل وخاصة من واشنطن لإنقاذ الفلسطينيين عبر وقف هذه العملية ومنع إسرائيل من اقتحام المنطقة المكتظمة بالسكان وهذا واضح أمام المجتمع الدولي، ويجب الوصول لوقف إطلاق النار عن طريق الأطراف التي لها اتزان في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق تبادل للأسرى ووقف النيران».