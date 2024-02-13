هلت بشاير شهر الخير.. فوانيس رمضان تزين شوادر المنصورة

بهجة وسعادة هلت على شوارع مدينة المنصورة، بعد ما بدأت خيم بيع فوانيس رمضان تنتشر في الشوارع، لإدخال البهجة والفرحة على النفوس بالشهر الكريم.

بهجة شراء الفوانيس والزينة بالدقهلية

بمختلف أنواع الفوانيس وكافة أشكال الزينة والمفارش وغيرها من الابتكارات، بدأت خيمة صناع السعادة في عرض الفوانيس ومستلزمات شهر رمضان.

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وقال السيد الديب أحد العاملين في فرشة صناع السعادة لبيع الفوانيس بالدقهلية لـ«الوطن»، إنهم حاولوا كثيرا خلق نمط مختلف لخيمة رمضان وشراء الفوانيس: «كل حاجة موجودة في الخيمة، سلك النور والزينة والمفارش والأطباق والأواني على أشكال بوجي وطمطم وبكار وغيرها».

وأضاف أنه تم تنظيم جزء خاص بالتصوير في مختلف الديكورات من أجل إدخال البهجة على قلوب المصريين والمترددين على الخيمة: «قعدة عربي وأشكال مختلفة وديكورات مميزة برسوم رمضان، بحيث أن المترددين على الخيمة يقدروا يجمعوا ذكريات في المكان هنا، ويرتبطوا به مش مجرد مكان اشتروا منه فوانيس».

وأكد أن البهجة الحقيقية تظهر في سعادة الجميع وفرحتهم: «إحساس البهجة والسعادة بيكون هو العامل المسيطر على المواطنين أول ما يدخلوا المكان».