رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

الدقهلية تستعد لرمضان.. هدايا فوانيس وزينة تُضفي بهجة على الأهالي

كتب:

آية حسنين
05:59 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024
فوانيس- أرشيفية

فوانيس- أرشيفية

يستعد الكثير من المواطنين في محافظة الدقهلية لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال شراء الزينة والفوانيس، ومفارش رمضان من أجل نشر البهجة والفرحة.

فرحة رمضان وشراء الفوانيس بالدقهلية

وأشار محمد الغريب، تاجر فوانيس بالسنبلاوين بالدقهلية، لـ«الوطن» إلى أنهم اعتادوا على إقبال المواطنين على خيمة رمضان من أجل شراء الفوانيس بمختلف أشكالها، خاصةً أشكال الأطفال: «الإقبال على بوجي وطمطم وبكار، يُعتبر من أكثر الأشكال المطلوبة من الأطفال في الفوانيس والطبلة التي تشبه طبلة المسحراتي».

أجواء الاستعداد لشهر الصوم بالدقهلية

وأكد أن فرحة المكان تأتي من مكونات رمضان، فما أن تخطو قدمك داخل الخيمة حتى تشعر بأجواء رمضان بدأت تنتشر في الجو: «لا يمكن تخيل رمضان بدون زينة وفانوس حديد، ولمة العائلة وفرحة الشباب، وشراء الهدايا».

وأضاف أحمد الغريب، تاجر فوانيس لـ«الوطن» أنهم قرروا تصميم هدايا على هيئة صندوق يجمع السبحة والمبخرة وسجادة الصلاة والمصحف وفانوس، هدية لكل الأحباب في شهر رمضان :«فكرة الصندوق تهادوا تحابوا، فكرة بسيطة لكن بتدخل البهجة والسعادة على قلوب المواطنين».

اقرأ المزيد:

برلماني يقترح وضع أسعار استرشادية للسلع الاستراتيجية قبل شهر رمضان

استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان.. توفير السلع بأسعار مخفضة

موعد هلال شهر شعبان وأول أيام رمضان 2024.. 30 يوما أم 29

أسعار وأنواع البلح في المنوفية قبل حلول شهر رمضان.. تبدأ من 15 جنيها
بقلم آية حسنين