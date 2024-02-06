الدقهلية تستعد لرمضان.. هدايا فوانيس وزينة تُضفي بهجة على الأهالي

يستعد الكثير من المواطنين في محافظة الدقهلية لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال شراء الزينة والفوانيس، ومفارش رمضان من أجل نشر البهجة والفرحة.

فرحة رمضان وشراء الفوانيس بالدقهلية

وأشار محمد الغريب، تاجر فوانيس بالسنبلاوين بالدقهلية، لـ«الوطن» إلى أنهم اعتادوا على إقبال المواطنين على خيمة رمضان من أجل شراء الفوانيس بمختلف أشكالها، خاصةً أشكال الأطفال: «الإقبال على بوجي وطمطم وبكار، يُعتبر من أكثر الأشكال المطلوبة من الأطفال في الفوانيس والطبلة التي تشبه طبلة المسحراتي».

أجواء الاستعداد لشهر الصوم بالدقهلية

وأكد أن فرحة المكان تأتي من مكونات رمضان، فما أن تخطو قدمك داخل الخيمة حتى تشعر بأجواء رمضان بدأت تنتشر في الجو: «لا يمكن تخيل رمضان بدون زينة وفانوس حديد، ولمة العائلة وفرحة الشباب، وشراء الهدايا».

وأضاف أحمد الغريب، تاجر فوانيس لـ«الوطن» أنهم قرروا تصميم هدايا على هيئة صندوق يجمع السبحة والمبخرة وسجادة الصلاة والمصحف وفانوس، هدية لكل الأحباب في شهر رمضان :«فكرة الصندوق تهادوا تحابوا، فكرة بسيطة لكن بتدخل البهجة والسعادة على قلوب المواطنين».