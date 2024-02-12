متحدث النيابة الإدارية: منظومة التحول الرقمي تحقق مفهوم العدالة الناجزة

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية إن عدم إعطاء الخدمة للمواطن، أو تأخيرها عن الموعد المحدد يعد نوعا من أنواع الفساد، مضيفا أن ملف التحول الرقمي هو أحد أهم أولويات الدولة المصرية في رؤية 2030.

وأضاف «سمير» خلال ضيافته مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن من أهم أولويات النيابة الإدارية هي تحويل دورة العمل إلى دورة العمل المميكنة، مؤخرا جرى افتتاح منظومة التحول الرقمي بمحافظة الأقصر، ومن قبلها محافظة أسوان، هذا بخلاف وجه بحري، التي تم افتتاح هذه المنظومة بنيابات محافظاته بشكل كبير.

وأشار إلى أن أكثر من ثلث عدد النيابات الكلية على مستوى الجمهورية تم تحويلهم لمنظومة التحول الرقمي بالكامل، وأن هذه الجهود تقع ضمن تحقيق مفهوم العدالة الناجزة الذي يوفر الوقت والجهد بالإضافة لتوفير مبالغ كبيرة على المستوى المادي.

وأوضح أن تحقيق منظومة التحول الرقمي ينعكس تأثيره على المواطن من خلال منظومة الشكاوى، بما يمثل طرقا غير تقليدية لتقديم المواطن للشكاوى حيث يوفر الوقت والجهد ويمكن أن ستعلم عن شكوته بأي طريقة وفي أي وقت.