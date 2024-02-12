متحدث السياحة والآثار: تأكدنا من عدم أثرية تمثال السائحة الفرنسية

أكد المهندس أحمد يوسف، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، أن في كل منفذ من منافذ الجوية والبرية، مبنى يتضمن خبراء آثار لعرض الأمور الخاصة بالآثار عليهم، مشددًا على أن تمثال «السائحة الفرنسية»، الذي جرى ضبطه في مطار الأقصر، كان مطليا ومعالجا بطريقة كيميائية مختلفة عن التماثيل العادية، ولم تتمكن اللجنة من الحكم عليه، طبقا للإجراءات يتم عرض الأمر على النيابة.

تمثال السائحة الفرنسية ليس حقيقيا ولكنه تقليد

أضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه بعد تحويل الأمر إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشكيل لجنة عليا في هذا الشأن، وجرى تشكيلها وعرض التمثال على المعامل في الوزارة، مشددًا على أنه جرى بعد المعالجة الكيميائية، أن هذا ليس تمثال حقيقي ولكنه تقليد.

وشدد على أن سيتم بعد الإجراءات التي تم اتخاذها سيتم تقديم رحلة مجانية، ترضية للسائحة لمدة أسبوعين، بحسب اختيارها وتقديم «فيزا» زيارة مجانية لإرضاء السائحة الفرنسية، مشددًا على أنه يأتي ذلك بعد التنسيق مع سفير مصر بباريس لاستقبال السائحة الفرنسية التي تعرضت لأزمة بمطار الأقصر.