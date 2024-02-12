حزب المؤتمر: نقف خلف القيادة السياسية وحدود مصر خط أحمر

ندد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية، بالقصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، ما أسفر عن استهداف المساجد والمنازل ووقوع مئات الشهداء والمصابين.

تحقيق عاجل في جرائم جيش الاحتلال

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار، وفتح تحقيق عاجل في جرائم جيش الاحتلال التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية، وأن يتحرك لإنهاء القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين العزل.

وقال حزب المؤتمر، في بيان اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب أبشع الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني ويقتل الأبرياء في صمت من المجتمع الدولي، أن ما يجري تجاه الشعب الفلسطيني في غزة وصمة عار في جبين العالم بأسره.

الأمن القومي المصري خط أحمر

وأكد أن الأمن القومي وحدود مصر خط أحمر، الشعب المصري كله يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري، ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم.

وشدد على أن موقف مصر سيظل ثابتا وواضحا في دعم القضية الفلسطينية، والوصول إلى حل عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.